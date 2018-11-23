'Öğretmenlerin yüzde 70'i işini kaybetme korkusu yaşıyor'

Eğitim Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi “Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi”ni yayımladı.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70'i “KHK’ler aracılığıyla yürütülen ihraç politikasından dolayı işinizi kaybetme korkusu yaşadınız mı?” sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Eğitim Sen, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde "Öğretmen Dünya Değiştirir" sloganıyla başlattığı kampanyasıyla 30 Kasım-12 Ekim tarihleri arasında, "Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi"ni gerçekleştirdi.

GazeteduvaR'ın haberine göre 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yayımlanan 2 bin 424 öğretmenle yapılan anketin sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 57'si aldığı maaşın yaptığı işin karşılığı olmadığı görüşünde. Öte yandan öğretmenlerin yüzde 70'i daha iyi bir teklif aldığında öğretmenlik mesleğini bırakabileceğini söylüyor.

ÖĞRETMEN MAAŞI 675 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Eğitim Sen'in açıkladığı verilere göre 2008 yılında 1 dolar ortalama 1.30 TL iken aylık bin 196 TL maaş alan bir öğretmen 920 dolar gelir elde ediyordu. 21 Kasım 2018 itibariyle ortalama 1 dolar 5.36 TL seviyelerinde seyrederken 3 bin 620 TL maaş alan bir öğretmenin aldığı ücret 675 dolara geriledi.

Ankete katılan öğretmenler "Aldığınız maaşın yaptığınız işin karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 57 ile "Hiç Karşılamıyor", yüzde 41 ile "Kısmen Karşılıyor" yanıtını verdi. Öğretmenlerin yüzde 2'si ise aldıkları maaşın yaptıkları işin karşılığı olduğu görüşünde.

YÜZDE 70'İ MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

"2019 toplu sözleşme sürecini beklemeden, 2018 Toplu Sözleşme hükümlerinin güncellenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna öğretmenlerin yüzde 96'sı "Evet", yüzde 4'ü ise "Hayır" dedi.

"Ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alsanız, öğretmenlik mesleğini bırakmayı düşünür müydünüz?" sorusuna öğretmenlerin yüzde 70'i "Evet" dedi. Bu sonuçla ankete katılan öğretmenlerin büyük bir kısmının ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakabileceği ortaya çıktı.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70'İ İŞİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞIYOR

"İşyerinizde kendinizi değerli hissediyor musunuz?" sorusuna öğretmenlerin yüzde 59'u "Hayır" yanıtını verirken, "KHK'ler aracılığıyla yürütülen ihraç politikasından dolayı işinizi kaybetme korkusu yaşadınız mı?" sorusuna öğretmenlerin yüzde 70'i "Evet" yanıtını verdi.

"İşinizi yaparken mesleki memnuniyet düzeyinizi nasıl tanımlarsınız?" sorusuna öğretmenlerin sadece yüzde 13'ü "Memnunum", yüzde 41'i "Memnun Değilim" yanıtını verdi. Yüzde 45 ise "Biraz Memnun" olduğunu ifade ederken yüzde 1 bu konuda fikrinin olmadığını söyledi.

YÜZDE 79'U İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANDA HİZMET İÇİ EĞİTİM ALAMIYOR

Eğitim Sen'in diğer soruları ve yanıtlar şu şekilde sıralandı:

"MEB'in yayınladığı "2023 Eğitimde Vizyon Belgesi"nin sorunlarımıza kalıcı çözüm üreteceğini düşünüyor musunuz?"

Yüzde 84: Hayır, yüzde 4: Evet, yüzde 12: Fikrim Yok

"Ücretli/Kadrolu/Sözleşmeli şeklinde öğretmen istihdamının ayrıştırılmasının, öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?"

Yüzde 94: Evet, yüzde 4: Hayır, yüzde 2: Fikrim Yok

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmalarının yapıldığı ifade edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlik mesleğinin temel sorunlarına (iş güvencesi, mesleki özerklik, emeklilik vb) kalıcı çözüm üreteceğini düşünüyor musunuz?"

Yüzde 79: Hayır, yüzde 5:Evet, yüzde 16: Fikrim Yok

"İhtiyaç duyduğunuz alanda hizmet içi eğitim alabiliyor musunuz?"

Yüzde 79: Hayır, yüzde 15: Evet, yüzde 6: Fikrim Yok