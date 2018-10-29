Öğretmenlik cazip hale gelecek

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı’na göre öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek, öğretmen yetiştiren fakülteler güçlendirilecek.

2019 yılı cumhurbaşkanlığı yıllık programı’na göre, eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik ilâve çalışmalar sürdürülecek. resmî gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “2019 yılı cumhurbaşkanlığı yıllık programı”nda eğitim alanında izlenecek politika ve tedbirlere yer verildi. Buna göre, erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin arttırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek.

“Öğretmenlik mesleği uzmanlık programı” açılacak

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek, öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, şahsî ve meslekî gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecek. Öğretmenlerin meslekî gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenecek. Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde “öğretmenlik mesleği uzmanlık programı” açılacak.

Özel öğretime teftiş artacak

Özel öğretim kurumlarına yönelik yönetim ve teftiş yapısının etkililiği arttırılacak. dijital muhteva ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacak, dijital muhteva geliştirilecek ve öğretmen eğitimi yapılacak. Meslekî ve teknik eğitimde eğitim ortamları ve insan kaynakları geliştirilecek, meslekî ve teknik eğitime atfedilen değer arttırılacak, yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek. Meslekî ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek. Üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik programların uygulanmasına devam edilecek. Öğretim elemanı açığı, yurt geneline dengeli dağılım gözetilerek azaltılacak. Ankara - aa