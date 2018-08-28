Okul alış verişinin adresi küçük esnaf olsun

Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla velilerin kırtasiye alış verişlerini kırtasiyeci esnaftan yapmalarının önemini vurgulayan sendikalar dayanışma çağrısında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kaldı. Veliler ise kırtasiye ve okul alış verişlerine başladı. Bu alış verişler kırtasiyeci esnafından yapılmalı. Çünkü öğrencilerimizin okulda tüm gün temas halinde bulunduğu ve kullandığı defter, kalem, silgi, çanta vb. ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olması gerekiyor. Merdivenaltı kalitesiz ve çok ucuz ürünler çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokar. Tanıdığınız esnafın sattığı ürünler denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir” dedi.

Sağlıksız malzemelerden uzak durun

Okul alış verişlerinde kalitesiz ve sağlıksız malzemelerin tercih edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasına az zaman kala anne babalar okul alış verişlerine başladı. Çocuklarımızın okulda kullanacağı kitap, kalem, defter, silgi, çanta, boya vb. ürünler en çok kullanılan ve çocuklarımızın sürekli temas ettiği ürünler. Dolayısıyla bunların cilde ve sağlığa zarar vermemesi gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 buçuk milyon ürünü denetledi. Bu ürünlerin yüzde 99’u güvenilir yüzde 1’lik kısmı ise sağlığa zararlı ürünler. 2011’de yüzde 54’ü güvenilirken sektörün gelişimi ile yüzde 99’a çıktı. Bu nedenle okul malzemeleri mutlaka kırtasiyeci esnafından alınmalı. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalı” diye söyledi.