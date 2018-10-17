Okul başarısı için tavsiyeler

Öğrencilerin okul başarısını etkileyen birçok etken olduğunu belirten eğitim uzmanı Koray Varol, çocukların okul hayatında başarılı olması için altın tavsiyelerde bulundu.

Varol, çocukların okul başarısının ders çalışma ortamından ve derslerini düzenli çalışmasından geçtiğini söyledi. Öğrencilerin okul başarısını etkileyen fizyolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik birçok etken olduğunu belirten Varol, “Çalışma ortamı çocuğun başarısını etkileyen önemli unsurlardan biridir. Öncelikle çocuğun çalışacağı ortam; dikkat dağıtıcı nesnelerden uzak, ders çalışmaya uygun olarak düzenlenmelidir. Mümkün olduğu kadar sade olmalı ve gereksiz eşyalarla doldurulmamalıdır. Ortamda televizyon, bilgisayar, telefon, poster, afiş, fotoğraf gibi dikkat dağıtıcı objelere yer verilmemelidir. Işıklandırması çalışma için yeterli olmalı v eodada mümkünse ses, ısı yalıtımı olmalıdır. Çalışma masası pencereden uzak, derli ve toplu olmalıdır. Masa üzerinde sadece çalışılan dersle ilgili materyaller olmalıdır. Odanın belli aralıklarla havalandırılmasına da dikkat edilmelidir” dedi.

Gerçekçi çalışma planı

Çalışma programının her öğrencinin kapasitesine göre değiştiğini ifade eden Varol, şöyle devam etti: “Çocuğa gerçekçi bir plan hazırlanmalı ve bu planın esnek olmasına dikkat edilmelidir. Program çocuğun belirlenen hedeflerine uygun olarak planlanmalı ve karşılıklı anlaşma sağlanmalıdır. Ortaokul ve lise düzeyindeki çocukların ders programı haftalık olarak belirlenmelidir. İlkokul düzeyindeki bir çocuğunun ders planının ise aile ile günlük planlar yapılarak belirlenmesi daha uygundur.”