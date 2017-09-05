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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Okul fobisine karşı ‘rahat olun’

05 Eylül 2017, Salı
Yrd.Doç.Dr. Gülşen Ünlü, eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala çocuklarda görülebilecek okul fobisi hakkında anne ve babalara tavsiyelerde bulundu.

DENİZLİ’de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gülşen Ünlü, eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala çocuklarda görülebilecek okul fobisi hakkında anne ve babalara tavsiyelerde bulundu. Okula başlarken çocuklarda kaygı oluşmasının normal bir süreç olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Ünlü, anne babanın rahat olması halinde çocuğun da süreci rahat atlatacağını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Gülşen Ünlü, okula başlamanın pek çok aile ve çocuk için keyifli bir süreç olduğu halde, bazı çocuklarda okula uyum sağlayabilmek, getirdiği yeni kurallara alışabilmenin o kadar kolay olmadığını dile getirdi. Bu çocuklarda okula giderken her seferinde ciddi bir kaygı ve korku oluştuğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Ünlü, şöyle dedi:

“Bazen çocuğun o zamana kadar yetişmiş olduğu aile ortamındaki rahatının bozulması, örneğin sabah belli bir saatte kalkmak zorunda olmak, ya da belli sorumluluklarının olması, okulda arkadaş ilişkileri geliştirmekte zorluk yaşaması gibi sorunlar da olabiliyor. Çocuğun anne babadan ayrı kalmasıyla bir başına kendi sorunlarını nasıl çözeceğine dair kaygıları oluşuyor. Bu durum sadece çocuğa özgü bir durum değil. Çoğunlukla anne babaların da benzer kaygıları var. Anne babalar da bazen ‘Çocuğum oraya gittiğinde ne yapacak? Ben olmadan da işini görebilecek mi? Tenefüste çocuğumu itip düşürürler mi’ gibi kaygılar yaşayabiliyor. Bunu sözlü olarak dile getiremeseler de bu korkularını çocuğa yansıtabiliyorlar. Dolayısıyla anne baba ne kadar rahatsa aslında çocuk da bu süreci o kadar rahat geçiriyor. Başlangıçta bazı çocuklarda kaygı olması doğaldır. Bunun normal bir süreç olduğunu unutmamak lazım. Hayatımızdaki her değişiklik aslında yeni bir uyum yapma gerektiren bir durum demektir. En severek yaptığımız değişiklikte bile belirsizlikler nedeniyle endişelenebiliyoruz. Çocuklar için de bu durum geçerli.”

Okula hazırlığı çocukla birlikte yapın

Sorun ortaya çıkmadan önce çocuğun aklındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için bazı adımlar atılmasının faydalı olacağını belirten Yrd.Doç.Dr. Gülşen Ünlü, şöyle devam etti: “Mesela çocuk o güne kadar görmediyse, okulu anne ve babasıyla görmesi çocuk için rahatlatıcı olabilir. Okul hazırlıklarının çocuğun da dahil edilerek yapılması çok etkili olabilir. Okul alışverişini birlikte yapmak, kırtasiye malzemelerini birlikte seçmek yada çocuğun odasını yeni koşullara göre birlikte düzenlemek aslında çocuğun da bu işin içine keyifle katılmasını sağlar. Okul başlamadan ve başladıktan sonraki günlük hayatlarının nasıl olacağını planlamaları gerekir. Anne, baba ve öğretmen işbirliğiyle çoğu çocukta bu sorun birkaç hafta içerisinde ortadan kalkıyor. Eğer bu sorun uzayıp giderse, çocuk her gün aynı sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsa ya da çok şiddetliyse o zaman bir uzman desteği gerekebilir.” 

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Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

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http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755

DHA

Etiketler: okul, çocuk eğitimi
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