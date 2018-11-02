Okul öncesi eğitimde de sonuncuyuz

UNICEF tarafından yapılan bir araştırma, gelişmiş ülkelerde hâlâ eğitim eşitsizliğinin yaşandığını ortaya koydu.

Rapora göre, genel olarak eğitim eşitliğinin en çok sağlandığı ülkenin Letonya olduğu belirlendi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 41 ülkede yapılan “Adil olmayan bir başlangıç” başlıklı araştırmaya göre, eğitimde eşitsizliğin en yaygın görüldüğü ülkelerin Bulgaristan ve Malta olduğu belirtildi. Türkiye ise araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında bu bakımdan son sırada yer alıyor. Raporda, 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de her üç çocuktan ikisinin zorunlu eğitim öncesi anaokuluna gittiği belirtildi. Buna göre, Türkiye’deki çocukların 68,6’sı ilkokula başlamadan önce haftada en az bir saat okul öncesi eğitim imkânından yararlanıyor. DW’nin haberine göre, bu oranla 41 ülke arasında sonuncu olan Türkiye’nin bir üst basamağında yüzde 86,8 ile ABD var.