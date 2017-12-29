Okul sütünde sözleşme imzalandı

Dimes-Pınar Süt İş Ortaklığı, 110.8 milyon liralık okul sütü ihalesinin ardından sözleşme imzaladılar.

Okul sütü ihalesinin kazananları Dimes-Pınar Süt İş Ortaklığı, ilgili sözleşmeyi imzaladılar. İhaleye ilişkin tüm satış 2018'in ilk yarısında tamamlanacak. Konuya ilişkin Pınar Süt'ten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Toplam 4 katılımcının teklif verdiği ve Dimes Gıda-Pınar Süt İş Ortaklığı tarafından alınan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ihaleye ilişkin sözleşme imzalanmıştır. 110.846.424,08 TL tutarındaki toplam ihale bedelinden şirketimizin payına 60.965.533,24 TL düşmektedir. Söz konusu ihale için ilave maddi duran varlık yatırım ihtiyacı bulunmamaktadır. İhaleye ilişkin tüm satış 2018 yılı ilk 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir"

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