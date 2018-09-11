"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Okula Uyum Sürecinde Dikkat

11 Eylül 2018, Salı 01:01
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı Klinik Psikolog Emel Güler, okula yeni başlayan çocukların okula uyum sağlamaları için yapılması gerekenleri anlattı.

Uyum süreci hassas bir dönem

Okula yeni başlayan çocuklar için öncelikli hedef, akademik başarıdan çok çocuğun okula uyumu olmalıdır. Okul başlangıcı çocuğun hayatında önemli bir adım olduğu için, okula olumlu bir başlangıç yapmak, çocuğun okul hakkındaki olumlu düşüncelerin gelişimine katkı sağlar. Çocuklar alışkın olmadıkları ortamlara girmekte ve tanımadıkları kişilerle ilişki kurmakta çekimser kalabilirler, tanıdık yüz ve alıştıkları ortamda ise güvende hissederler. Bu nedenle özellikle anaokulu ve ilkokula yeni başlayan öğrenciler için uyum süreci daha da hassas olabilir. Önceden okul hakkında konuşmak, çocuğun okulla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına olanak sağlamak, okulla ilgili bilgi aktarımı, gerekirse gideceği okulun önceden birlikte görülmesi çocuğun kaygısının azalmasına yardımcı olur.

“Okul korkulacak bir yer değil”

Aile içinde okul hakkındaki konuşmalar ve aile bireylerinin okul deneyimleri çocuğun zihninde okulun nasıl bir yer olduğuna dair ﬁkir oluşturur. “Okul korkulacak bir yer mi” “Yoksa sevilebilir mi”, “Öğretmenler kızar mı”, “Yalnız kalır mıyım”, “İhtiyacım olduğunda yardım alabilir miyim” gibi sorular ve belirsizlikler vardır. Bu nedenle aileler, okul hakkında konuşurken çocuğun kaygı, korku ve endişelenmesine sebep olacak konuşmalardan kaçınmalıdır. Okul hakkındaki gerçekçi bilgiler paylaşılmalı, çok olumsuz deneyimler yeni başlayan çocukların yanında paylaşılmamalıdır.

Kırtasiye ürünleri çocuğun zevkine göre seçilmeli

Okula yeni başlayan çocuklar için okul hazırlığı önemsenmeli ve hazırlık için özel vakit ayırılmalıdır. Çocuğun sürece dahil edilmesi, çocuğun okula gitme motivasyonunu artıracağı için hazırlık yapılırken çocuğun tercihleri öncelikli olmalıdır. Defter, kalem, renkli boyalar gibi araçlar ve kırtasiye ürünleri çocuğun zevkine göre seçilmelidir. Hazırlık aşaması, olumlu duyguların eşlik ettiği ve eğlenceli bir etkinlik olduğunda çocuğun okulu benimsemesi ve okulla ilgili kaygılarının azalmasına da katkı sağlanmış olur.

Duygusal problemler uyum sürecini olumsuz etkiler

Anneden ayrılma sorunları, okula yeni başlayan çocuklarda sıklıkla görülen kaygı göstergeleridir. Öncesinde kreş yuva gibi okul öncesi eğitim kurumuna gitmeyen çocuklarda anneden ayrılmak daha da zor olabilir.  Çocuğun anneden ilk ayrı kalma deneyimi, okul başlangıcı olacak ise; okula uyum süreci sıkıntılı ve uzun sürebilir. Bu nedenle, okula başlamadan önce küçük çocukların anneden kısa süreli ayrılıklar yaşamasına fırsat verilmesi okula alışma sürecine katkı sağlayacaktır. Okula başlamadan önce çocuğun hayatını etkileyen, önemli yaşam olayları (taşınma, anne babanın vefatı, hastalık, anne baba ayrılığı, kayıplar vb) veya duygusal sorunlar olmuşsa, bunlarla ilgili gerekli destek ve yardım çocuğa sağlanmış olmalıdır. Okul başlangıcında çocuğun içinde bulunduğu duygusal ve diğer problemlerin varlığı, okula uyumu ve sürecini olumsuz etkiler.  

İstanbul – Kübra Örnek

Etiketler: çocuk eğitimi
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Dünya barışı zekatla sağlanır

    Bunları Biliyor musunuz? Şifre unutma derdini sona erdirecek 5 teknoloji...

    Hutbe-i Şamiye Arapça Kitap Fuarı'ndaydı

    Okula Uyum Sürecinde Dikkat

    Gizli ve daha zeki

    D Vitamini eksikliği kansere götürebilir

    Darbe ürünü yasaklar sürüyor

    Suriye sınırına askeri sevkiyat bugün de sürdü

    Türkiye'den mükemmel geri dönüş

    Mehmet Emin Aga dualarla

    Uygurlar’a görülmemiş baskı

    Uzmanlardan öğrencilere okul çantası uyarısı

    AKP Sözcüsü Çelik'ten 'ittifak' açıklaması

    BM, İdlib için toplanacak

    İngiltere'den Rusya ve Suriye rejimine İdlib uyarısı

    ABD, UCM'yi tanımayacağını açıkladı

    'İdlib'de 30 binden fazla insan yerinden oldu'

    BMGK, ilk kez 'yolsuzluk' gündemiyle toplandı

    'Bölgede istikrarın sağlanması en önemli gayemizdir'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbe ürünü yasaklar sürüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’un AİHM zaferi
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni bir hicret yılına daha girdik
    Ahmet BATTAL

    Noterler Birliğine, olmadı, Adalet Bakanlığına…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    BM: Dünya barışı zekatla sağlanır
    Genel

    Bunları Biliyor musunuz? Şifre unutma derdini sona erdirecek 5 teknoloji...
    Risale-i Nur'dan

    Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
    Ali FERŞADOĞLU

    Günümüzde hicreti nasıl ve nereye yapmalıyız?
    Abdil YILDIRIM

    Bir ahir zaman muhaciri: Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.