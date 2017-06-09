Okullarda karne heyecanı

​Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alacak.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline bugün başlıyor.

Mezun olacak ilkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerini ise kayıt maratonu bekliyor.

Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin girdiği merkezi ortak sınavlara göre, 29 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 15-25 Temmuz arasında lise tercihleri alınacak.

Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri de 30 Haziran-14 Temmuz arasında yapılacak.

Liselere yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

ÜNİVERSİTE İÇİN TER DÖKECEKLER

Lise mezunları yaz tatiline başlamadan önce üniversiteye girebilmek için ter dökecek.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.

LYS-4 10 Haziran Cumartesi, LYS-1 11 Haziran Pazar, LYS-2 ve LYS-5 17 Haziran Cumartesi, LYS-3 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk zili, 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ve ilk dönem 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatilinin ardından dersler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü öğrenciler yaz tatiline girecek.