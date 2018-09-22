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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Okullarda yabancı dil neden öğrenilemiyor?

22 Eylül 2018, Cumartesi 17:31
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, okullardaki yabancı dil eğitimiyle ilgili sorunları, yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, “Özel kurslarla 1 yılda öğretilen yabancı dil, okullarda neden 12 yıl boyunca öğretilmemektedir” diye sordu. Önergeyi cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere daha aktif yabancı dil eğitimi verilmesi için müfredatta gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Gürer, ülkemizde yabancı dil eğitiminin çok küçük yaşlardan itibaren verilmesine rağmen çeşitli sınavlarla ortaya çıkması üzere, öğrencilerin yabancı  dili öğrenemediklerine vurgu yaptı. Gürer, Özel kurslar tarafından yabancı dilin bir yıl gibi bir sürede öğretildiğinin iddia edildiğini belirterek Selçuk’a şu soruları yönelitti:

”Buna göre öğrencilerimiz 12 yıl boyunca neden yabancı dili öğrenememektedirler? Millî Eğitim Bakanlığı sorumluları, yabancı dil öğretimi konusunda dilin daha kolay öğrenilebilmesi adına yöntem değişikliğine gitmeyi düşünmekte midir? Yabancı dil eğitiminin ezberci olduğu için öğrenilemediği, mantığının kavranılamadığı doğru mudur?”

Selçuk: Müfredatta gerekli düzenlemeler yapılacak

Soru önergesini cevaplayan Bakan Selçuk, şu cevapları verdi: “Öğrencilerimizin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmelerini sağlamak üzere eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve müfredatta gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bakanlığımızın 100 Günlük Eylem Planı arasında, öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilmesi eylemi yer almaktadır.” 

HABER: Ankara – Recep Gören

Haber Merkezi

Etiketler: eğitim, yabancı dil, öğrenci, öğretmen, sistem, MEB
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