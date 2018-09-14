Önceliğimiz çocuklarımız

Yeni eğitim-öğretim yılının herkes için hayırlı ve başarılı bir yıl olması dileğinde bulunan TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, “Yeni dönemin hem öğrenciler ve aileleri hem de kırtasiye sektörü ile eğitim camiası için hayırlı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Bu yıl 18 milyon öğrencinin ders başı yapacağını belirten Şendil, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın en sağlıklı, en güvenilir ve yenilikçi ürünleri kullanarak gelişimlerini, eğitimlerini tamamlamaları konusunda sorumluluğumuzu biliyoruz. Yıllardır verdiğimiz mücadeleler ile kırtasiye ürünlerinde güvenilir ürün oranını yüzde 99’a çıkardık. Bu yıl da bakanlığımızla iş birliğimiz devam edecek. Çocuklarımızın güvenli ürün kullanması her zaman bizim birinci önceliğimiz” dedi. Haber Merkezi

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