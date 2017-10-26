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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Onların çalışacağı sektörlerin % 65’i ortada yok!

26 Ekim 2017, Perşembe
Dünya hiç durmaz bir hızda değişiyor, dönüşüyor.

Yeni teknolojiler, ortaya çıkan sektörler ve iş kolları çıkartıyor. Dünya Ekonomik Forumunun yayınladığı bir rapora göre günümüzde ilkokulda okuyan öğrencilerin neredeyse yüzde 65’inin çalışacağı sektörler henüz oluşturulmadı. Bu da iş gücüyle ve bilgi birikimlerinin de durmadan değiştiğini ortaya koyuyor. Üstelik iş gücüne, teknolojiyle birlikte robotlaşması da gündemdeyken ortaya çıkacak kuşakların yapacakları iş imkânları, ihtiyaç duyacağı soruları geliyor. Eğitim uzmanı Tony Wagner’in peşine düştüğü ve uzun araştırmalar yaptığı sorunun cevaplarını, Eduprofill Kurumsal İletişim Koordinatörü Filiz Kantekin’i değerlendirdi. Kantekin, öğrencilerin yeniçağda başarıya ulaşmalarının, ferdin merkezde olduğu ve şahsî farklılıklara göre inovatif yöntemlerle hayata hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi. İşte çarpıcı başlıklar ve değerlendirmeler...

1) Eleştirel düşünme ve sorun çözümü: Klâsik eğitim sisteminde bulunan öğrencilerden sorular cevaplamaları beklenir. Ancak, eğitmek ve geliştirmek, temel düşünmek. Soru sorma becerisi çocuklara, problemi iyi analiz edebilme ve sebeplerini araştırmak yeteneği kazandırıyor. Geleceğin dünyasını ihtiyaç duyduğu iş gücünde en temel özellik ise inovatif düşünmek; eski olanı yenilemek ve bir alternatifini üretmeden önce, var olanı sorgulamıyor yani eleştirel düşünebilmek...

2) Ağlar arası iş birliği ve etkileme yoluyla önderlik becerisi: 2030’lu yılların işgünü oluşturmak için nesil artık mesai saatleri ile sınırı çalışmak istemiyor. Teknoloji ile birlikte bütün sınırların ortadan kalkması, “Ev Ofisi” çalışmayı yaygınlaştırdı. Bu sebeple, yeni neslin, dijital ağlar ve çeşitli arka planlara sahip birçok kişi ve kurulan bu iş birliklerine hazır olarak yetişmesi gerekiyor. Bu yüzden dijital dünyada liderlik kavramı, bir otorite değil de etkileyerek önderlik etmek anlamına geliyor.

3) Kıvraklık ve uyum yeteneği: Eğitimin esneklik kavramı ile ele alınması; yeni nesil kolaylaştırmak ve değiştirmek. Hem evde hem de okulda yeni çağa uygun farklı eğitim yöntemleri kullanmak artık bir zorunluluk. Adaptasyon becerileri gelecekteki dünyada vazgeçilmezler arasında olacaktır.

4) İnisiyatif almak ve girişimci olmak: Araştırmalar, kurumsal firmaların yeni fikirler ya da stratejiler arayan ve uygulayan liderler bulmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Çocuklara inanılmaz ve girişimci ruhu bugünden aşılamak gelecek işe büyük ölçüde oynuyor. Önderlik etmeyi öğretmek, inisiyatif almaları için cesaretlendirmek, küresel problemlerle ilgili düşünmelerini sağlama işe başlamak gerekiyor.

5) Etkili sözlü ve yazılı iletişim: Özgüvenli, kendini iyi ifade edebilen; argümanları doğru ve ikna edici şekilde ortaya koyan, daha az kelime ile problem ve çözümleri anlatmakla etkili iletişim kurabilir kişiler, iş dünyasının öncüleri arasında yer alabilecek.

6) Bilgiyi değerlendirebilmek ve analiz edebilmek: Bilgiye ulaşma hızımız ne kadar arttıysa yanlış bilgilere ulaşma hızımız da o kadar arttı. Dijital dünyada ulaştıkları bilgiler nasıl analiz eder ve değerlendireceklerini öğrenir. Öğrenciler için faydalarıyla iş hayatlarını sağlam temeller üzerine kurarak sağlarlar. Yeni nesil ulaştığı bilgi farklı kaynaklardan teyit ederek ve eleştirel birleştirecek analiz etme becerisine mutlaka sahip olmalı.

7) Merak duygusu ve hayal gücü: Albert Einstein: “Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir” der, çünkü merak yeni bilgileri, yeniliklerin en temel ve en güçlü kaynaklarından biri. Zaten merak duygusu ile dünyaya gelen bir neslin bu duygusunu besleyecek eğitim yöntemleri bulmak sistemin temel hedefini. 

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