Ortaöğretimde reform şart

Uluslararası sıralamada yerimiz oldukça gerilerde ve üstelik en yüksek puanı alan ülkelerle aramızdaki stratejik açıklık oldukça fazla diyen Başbakanlık Müsteşarı ve eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, geçtiğimiz günlerde açıklanan PISA sonuçlarını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Habertürk’te yayınlanan yazısında Dinçer, “Türkiye’nin uluslararası değerlendirmelerde öğrenci başarısında gösterdiği gelişme, hiç tatmin edici değil. Hem PISA hem de TIMSS sonuçları uluslararası ortalamaların altında; kendimize rakip gördüğümüz en iyilerin çok uzağında kaldığımızı gösteriyor. Ancak çocuklarımıza haksızlık etmeyelim. Bu sonuçlarda onların suçu yok. Eğitim sisteminin yapısal, içerik ve yönetsel sorunları çözülmeden, çocuklarımızdan üstün başarı beklemek haksızlık olur. Ders saatleri yanında, temel becerilere ve başarıya odaklı bir yaklaşım da öğrenci başarısını artıran faktörlerden. Kısaca, çocuğa zaman ayıran ve emek verenler başarılı oluyor. Hükümet, OVP’de (Orta Vadeli Program) okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Hiç gecikmeden uygulanması gereken bir karardır. Ancak ortaöğretimde de reform şart” ifadelerini kullandı.

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