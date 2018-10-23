Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildirdi.

'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarılacak

Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız." dedi.

"Yabancı dil eğitimi yeniden yapılandırılacak"

"Okul mahalle spor kulüpleri" kurulacağını açıklayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yabancı dil eğitiminin de yeniden yapılandırılacağını ve dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacağını bildirdi.

"Ortaöğretimdeki ders çeşitliliği azaltılmalı"

Bütün derslerde dijital becerilerin verilmesi konusunda çalışma yürütüleceğini söyleyen Selçuk, "Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin yarıya yakın azaltılması lazım." dedi.

Bakan Selçuk, "Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.