ÖSYM Başkanı istifa etti

ÖSYM Başkanı Demir, "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi sunmuş bulunmaktayım" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, düzenlediği basın toplantısında, ÖSYM’nin sınav çeşitliliği, kendine özgü çalışma düzeni ve ayrıntılı biçimde tanımlanmış iş süreçleri bakımından dünyada benzeri bulunmayan bir kurum olduğunu ifade etti. Kurumun, üniversiteye girişten itibaren kariyer basamaklarında ilerlemek için gerekli niteliklerin ölçülmesinde, bireyler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasında, nesnellik ve adaletin sembolü olan en önemli kurumlardan biri olduğunu belirten Demir, "Bu yüzden ÖSYM sınavı ile bir hak elde etmek bireyler için bir övünç kaynağıdır." ifadesini kullandı. AA

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