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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

ÖSYM Başkanı Özer YKS hakkında konuştu

01 Temmuz 2018, Pazar 16:03
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS'nin iki oturumunun da sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı" dedi.

İki oturum şeklinde yapılan YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün, Alan Yeterlilik Testi ise bugün yapıldı.

"ÖSYM’nin tarihinde gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu"

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

Bugün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453 adayın katılacağını belirten Özer, adaylara başarılar diledi. 

"Tüm görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum"

Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. 

ÖSYM Başkanı Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını" sözlerine ekledi.

T24

Etiketler: YKS, ÖSYM, açıklama, sınav, organizasyon, Mahmut Özer
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