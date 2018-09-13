ÖSYM'den YKS ek yerleştirme tercihleri duyurusu

ÖSYM, üniversitelerin boş kalan kontenjanları için adaylardan 14-20 Eylül tarihleri arasında ek tercih alınacağını duyurdu.

Asıl tercih döneminin sonra ermesinin ardından ÖSYM, üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek tercihlerin 14-20 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamada,

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin ÖSYM tarafından yapılacağı, adayların, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacakları bildirildi.

Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek’te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacak.