ÖSYM YDS giriş belgelerini erişime açtı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Aralık Pazar günü uygulanacak 2018-YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, 22 Kasım'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek. Sınava, fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen adaylar ile sınav binasına saat 10.00'dan sonra gelenler alınmayacak AA

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.