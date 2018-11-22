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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ÖSYM YDS giriş belgelerini erişime açtı

22 Kasım 2018, Perşembe 14:43
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Aralık Pazar günü uygulanacak 2018-YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, 22 Kasım'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Sınava, fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen adaylar ile sınav binasına saat 10.00'dan sonra gelenler alınmayacak

AA

Etiketler: ösym, yds
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