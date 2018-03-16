Özel öğrenci yurtları yönetmeliğinde değişiklik

Ortaokul, lise veya yükseköğretim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart ve stüdyo dairelerine ilişkin usûl ve esasları düzenleyen Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği değişti.

Değişikliğe göre öğrencilerin kurumdan ayrılmaları halinde ödedikleri ücretlerin iadesi de revize edildi. Buna göre, kuruma kayıt yaptırıp 15 Eylül’e kadar ayrılan öğrencilerden hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30’u alınacak. Düzenlemeye göre yurtlarla akaryakıt istasyonları arasında 100 metre mesafe bulunacak. Yapılan değişiklikle özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması şartı da getirildi. Yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart veya stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerin kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için 1 Eylül 2018’e kadar müracaat edilebilecek. 1 Ekim 2018’e kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler ise valilikçe kapatılacak.