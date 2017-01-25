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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

25 Ocak 2017, Çarşamba 19:31
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.079,63 puan azalışla 83.128,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 78,52 puan ve yüzde 0,09'luk düşüşle 84.129,38 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 662,68 puan ve yüzde 0,79 değer kaybederek 83.545,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 82.811,15 puanı, en yüksek 84.278,03 puanı gören endeks, günü yüzde 1,28 düşüşle 83.128,26 puandan tamamladı.  

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.  

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.408,17 puan ve yüzde 1,37 azalarak 101.485,58 puandan kapandı. İşlem gören 501 hisse senedinin 111'i prim yaptı, 253'ü geriledi.  

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Hacı Ömer Sabancı Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

Altının onsu 1.197,46 dolar 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 1.197,46 dolardan işlem görüyor.  

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 900 lira oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8007 lira, satışta 3,8159 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7496 lira, satışta 3,7647 lira olarak belirlemişti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,01'den, bileşik getirisi de yüzde 11,31'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 558 milyon 921 bin 131,49 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 200 milyon 43 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 8,98 olarak gerçekleşti.  

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0737, sterlin/dolar paritesi 1,2595, dolar/yen paritesi de 113,57 düzeyinde seyrediyor.  

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,02 dolardan işlem görüyor.  

AA

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