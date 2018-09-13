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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Rektörlük için 3 yıl profesörlük yapma şartı kaldırıldı

13 Eylül 2018, Perşembe 15:10
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, rektörlük için 3 yıl profesörlük şartı kaldırıldı. Öğretim elemanı kadrolarına atamalarınsa YÖK tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversitelerce yapılmasına karar verildi.

'Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'nin 13 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına atamalar, Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK) çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversiteler tarafından yapılacak.

Düzenlemeyle 10 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ‘açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları' başlıklı 11'inci maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayılarıyla yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

YÖK BAŞKANI GÖREVLENDİRME YAPABİLECEK

Geçici madde gereğince de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları, atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne de rektör görevlendirmeleriyle ilgili bir hüküm eklendi. Bu kapsamda, kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi yapılabilecek. Bu görevlendirmeler, aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Öte yandan rektörlerin, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanacağını belirleyen ilgili hükümden ‘en az üç yıl' ibaresi çıkarıldı. Buna göre, rektörler profesörler arasından atanacak. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunma koşulu aranmayacak.

Sputnik Türkiye

Etiketler: rektör, Profesör, üniversite, YÖK
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