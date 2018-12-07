Sağ Beyin okul başarısını etkiliyor

Öğretmenler dikkat!

Ülkemİzde pek çok çocuğun okula gitmeden önce, üreticiliğinin daha yüksek seviyede olduğunu belirten Eğitimci-Yazar Mustafa Yurttaş, “İnsan beyninin sağ ön bölgesi, kişinin duygularını düzenler ve başkalarının duygularını anlamasına yardımcı olur. Çocuklar okula gitmeden önce sağ beyin temelli, okulda verilen eğitimler ile sol beyin odaklı gelişiyor. Ülkemizde eğitim sistemi, çocukların hayal gücünü yetisini elinden alıyor. Sağ beyin hoşgörülü, İyi niyetli, anlayışlı ve yaratıcı bireyler ortaya koyarken; sol beyin, yeni fikirlere kapalı, koruyucu, tutucu ve savunucu bir bireyi simgeliyor. Her iki beynini de kullanabilen insanlar, tüm özelliklere kavuşarak daha başarılı insanlar olabiliyor” dedi.

Sağ beyin temelli eğitimin aynı zamanda öğretmenlere önemli faydaları olduğunu söyleyen Yurttaş, “Öğretmenler sağ beyin temelli eğitim sistemi ile iş yaşamında zamandan tasarruf eder. Uzun süren toplantıların süreleri azalır ve derse kısa sürede hazırlanılır. Öğrencilere ders anlatmada daha özgün olunur. Yenilikçi metodlar ile öğrenciler keyifli vakit geçirerek, zorlanılan konular daha hızlı aktarılır” dedi.

İstanbul - Mehmet Saygıner