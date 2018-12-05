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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Şahs-ı maneviye sarılın

05 Aralık 2018, Çarşamba 01:07
Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde “Gençlik ve Âhirzaman Tarihi” konulu bir seminer veren Yeni Asya gazetesi yazarı M. Latif Salihoğlu, şahısçılık hastalığından kurtulmanın yolunun şahs-ı manevÎ şemsiyesi altına girmekten geçtiğini söyledi.

Tarihçi ve araştırmacı yazarımız M. Latif Salihoğlu Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde “Gençlik ve Âhirzaman Tarihi” konulu bir seminer verdi. Salihoğlu’nu konferans salonunda, hanımların da katıldığı büyük bir kalabalık dikkatle izlediler.

Seminer, Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında Abdülhâlim Çelik’in Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile devam etti. Seminerde konuşan Salihoğlu, “Çocuklarımıza fiilî örnek olmalıyız’’ diyerek haramlardan sakınmanın ve gençlerimizi helâle yönlendirmenin yolunun İslâmî ve imanî terbiye vermekten geçtiğini, bunun örnek insanlarının ise toplumda Risale-i Nur Talebeleri olduğunu ifade etti. Şahısların arkasından gitmek ve sadece onları dinlemenin tehlikeli bir bağımlılık olduğunun altını çizen Salihoğlu, “Âhirzamanın bu hastalığından kurtulmanın yolu ise şahs-ı mânevî şemsiyesinin altına girmektir. Bu şahs-ı mânevî ise şahsî kemâlatı ve sürekli “ben’’ demeyi reddetmektedir” dedi. 

‘Cenâb-ı Hak meşveret ve şûrâyı emreder’

Meşveret, istişare ve şûrâ kavramlarının önemine değinen Salihoğlu, “Bizler kim ne yaparsa yapsın, nasıl hareket ederse etsin meşveretten, istişareden ve şûrâdan; meşrû hürriyet ve demokrasiden ayrılmamalıyız. Ta ki âhirzamanın vartalarına, tehlikelerine düşmeyelim. Cenâb-ı Hak da âyetlerinde şûrâyı ve meşvereti emretmektedir. Efendimiz de (asm) hadis-i şeriflerinde buna işaret etmektedir. İstikamet ve istikamet-i tâmmeyi muhafaza etmek için hürriyetimiz elimizde olmalıdır. Bizler bu hürriyeti, imânî kıstaslarla süsleyerek Kur’ân ve İslâmiyet hizmetlerine devam edebilmeliyiz; ta ki âhirzamanın tehlikeleri içerisine düşmeyelim. İstibdadın zulmünü ve fenalıklarını ancak ve ancak hürriyet-i şer’iye ile önleyebiliriz. Zındıkanın ve dalâlet cereyanlarının karşısında dimdik durabiliriz” diyerek semineri sonlandırdı. Seminer bitiminde soruları cevaplayan Salihoğlu, okuyucularına kitaplarını imzaladı.

Talha Latif Akdeniz - Bursa

Fotoğraflar: Muhammed Emin Türkoğlu

Etiketler: yeni asya, bursa, latif salihoğlu
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