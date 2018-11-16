Sahte diplomalı 45 öğretmen görevden alındı

MillÎ Eğitim Bakanlığı, 45 öğretmenin görevine sahte diploma sahibi oldukları gerekçesiyle son verildiğini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte diploma ile görev yaptığı tesbit edilen 45 öğretmenin görevine son verildiği belirtildi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Meclis’e sunduğu soru önergesini Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı. Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, CHP’li Gürer TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, basında sahte diploma haberlerinin yer aldığına dikkat çekerek, “Bazı internet sitelerinde ‘noter onaylı üniversite diploması fiyatı 500 TL’dir, noter onaysız üniversite diploması fiyatı 400 TL’dir, diplomalar sahtedir, belediye, devlet, askeriye, polislik, güvenlik görevlisi gibi devletin kamu ve kuruluşlarında asla geçerli değildir. Sadece özel sektörde geçerlidir…’ gibi bilgiler yer almaktadır” dedi. Gürer’in önergesine cevap veren Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımız kadrolarına atanan tüm personelin atanmasına ilişkin belgeler incelenmekte ve ilgili kurumlardan teyit edilmekte olup bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sahte diploma ile görev yaptığı tespit edilen 45 öğretmenin görevine son verilmiştir” açıklamasında bulundu.

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