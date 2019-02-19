Sanat, zekâ ile entegredir

TÜZAD ve Vizyon Kolejinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Üstün Zekâlı Çocuklar ve Aileleri Sempozyumu” ailelerin yoğun katılımı ile önceki gün gerçekleşti.

Üstün zekâlı çocuklar ve ailelerini kapsayan kendi konularında uzman eğitimciler, çocuk ve zeka konusunda “üstün zekâ mı, sıra dışı yetenek mi?” konusunun öncelikle belirlenmesi gerektiğini hatırlatırken, “Bazı ailelerin üstün zekâlı çocuklarının üstünde çok büyük bir beklentiye girdiğini ve bunun da çocuğu depresyona ittiği” vurgulandı. Konuşmada söz alan Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Zekânın sanatla ilintili olduğunu Picasso’nun yapıtlarından görebilirsiniz. Bugün bile Picasso’nun eserleri hâlâ anlaşılabilmiş değil. Halbuki klâsik resim konusunda kendini aşmış bir ressam, belli bir aşamadan sonra, kübizme yönelerek insan zekâsının nerelere kadar uzanabileceğini gösterir” dedi.

Çocuk oyunları zekâyı tetikler

Kendi hayatından da örnekler veren Kadıoğlu, “Sanat hayatımda akademisyen olamadım, ama ‘alaylı’ olarak onlarca akademisyene ders veriyorum” dedi. Kadıoğlu sözlerini şöyle tamamladı; “Bu gün bilgisayarla tablet eğitiminden söz ediliyor. Eğitim dönüşüm yaşadı belki. Ancak bizim dönemimizde kâğıt ve kalem önemli bir eğitim materyaliydi. Çamurlu sokaklarda oynanan çocuk oyunları da zekâyı tetikleyen en önemli unsurdu.” Sempozyum sonrası, TÜZED Başkanı Hasan Topdemir, Kadıoğlu’na plâket takdim etti.

İstanbul - Yeni Asya