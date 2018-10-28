Sebahattin Yaşar 'Beyaz Lale' velilerine hitap etti

Yeni Asya Gazetesi 'Pozitif Pencere' köşesi yazarı Sebahattin Yaşar İzmir Özel Beyaz Lale Anaokulu tarafından düzenlenen programa katıldı.

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