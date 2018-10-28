Sebahattin Yaşar 'Beyaz Lale' velilerine hitap etti

Yeni Asya Gazetesi 'Pozitif Pencere' köşesi yazarı Sebahattin Yaşar İzmir Özel Beyaz Lale Anaokulu tarafından düzenlenen programa katıldı.
Programda mutlu aile modelinin kurulması ve devam ettirilmesi için gerekli formülleri Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin Müellifi olduğu Risale-i Nur ışığında Beyaz Lale Anaokulu velilerine sundu.
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Mutlu Aile Modeli yazarları uyarıyor...
Mutlu aile modeli üzerine
Madem ki imtihan “özel”
Aile her türlü ihtiyaçların giderildiği merkez olmalı
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Mutlu Aile Modeli - Sebahattin Yaşar
Haber Merkezi