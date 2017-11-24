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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Şehit öğretmenler unutulmadı...

24 Kasım 2017, Cuma 11:30
PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve ismi verilen Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ndeki ilkokulda, öğrencileri tarafından karanfillerle hatırlandı.

Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra yaz tatilinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti. Yılmaz'ın şehit edilmesi ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı. Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun" notu yazdı.

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

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Öğrencileri, şehit Aybüke öğretmeni unutmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde içinde bulunduğu aracın PKK'lı teröristin kurşunlarına hedef olması sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri tarafından unutulmadı. Öğrencilerinden Yasemin Uzdan, "Aybüke öğretmenimi çok seviyorum. Onu kelimelerle ifade edemiyorum. Hep ona selam vererek sınıfa içeriye giriyordum, onu çok özlüyorum" dedi.

Geçen 9 Haziran'da Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristin silahlı saldırısında kurşunların hedefi olarak şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Aybüke öğretmenin şehit olmasından sonra Kozluk'taki Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ismi verilmiş ve şehit öğretmen Yalçın'ın oluşturduğu müzik sınıfının enstürmanları artırılmıştı. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın yerine atanan müzik öğretmeni Merve Sırlan, öğrencilerle birlikte müzik çalışmasını sürdürürken, öğrenciler Aybüke öğretmeni çok özlediklerini söyledi. Lise öğrencisi Yasemin Uzdan, Aybüke hoca ile çalıştığını ve onu çok sevdiğini belirtirek, "Onu kelimelerle ifade edemiyorum. O kadar onu çok özlüyorum ki okula her sabah geldiğimde hala ona selam vererek içeriye giriyorum. Aybüke öğretmenimiz varken müzik hocası olmak istiyordum, şimdi hiç düşünmüyorum. Aybüke öğretmenimizin başına gelenlerden sonra kararımı değiştirdim. Gerçekten bizimle çok ilgileniyordu, bize karşı o kadar samimiydi ki onu çok özleyeceğiz, unutmayacağız" dedi.

'AYBÜKE ÖĞRTEMEN ÖLMEDİ, KAHKAHALARI KULAĞIMIZDA ÇINLIYOR'

Batman Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Helin Sönmezsoy ise "Bizim Aybüke öğretmenden aldığım hava ve ortam bambaşka bir şeydi. Hiçbir zaman Aybüke öğretmenimzin o kötü anı hatırlamadım, hatırlamayacağım da. Aybüke öğretmenimizi güler yüzüyle hatırlıyorum, kahkahaları kulaklarımızda çınlıyor hala. Aybüke öğretmen ölmemiş, o Çorum'da yeni öğrencilerine yeni müziği sevdirmeye çalışıyor. Aybüke öğretmenimiz hiçbir zaman gitmedi ki buradan hergün yaşıyoruz. Biz onu çok seviyoruz, çok özledik. Keşke burada olsaydı ama şu anda Merve öğretmenimiz burada Aybüke öğretmenizin bıraktığı yerden devam ediyoruz" diye konuştu.

'BİZE ÖĞRETMEN GİBİ DEĞİL ANA BABA OLDU'

Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın öğrencisi Büşra Savur da "24 Kasım Öğretmenler Günü geldi, Aybüke öğretmenimiz unutmadık, unutmayacağız da. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Kardeş giydik, bize arkadaş oldu. Bize herşey oldu, ana baba oldu, öğretmenimizi çok seviyoruz. Bana gitar öğretti. Anılarımız çok vardı bize öğretmen gibi değildi ana oldu baba oldu, kardeş abla oldu, bize herşey oldu" dedi.

DHA

Etiketler: öğretmen, şehit, necmettin yılmaz, aybüke öğretmen
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