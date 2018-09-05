Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenliğin/öğretmenlerin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenliğe derhal son verilmesi ve geçmişteki hataların yeniden tekrarlanmaması çağrısında bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenliğin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenliğe derhal son verilmesi çağrısında bulunarak, “Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme kısıtlamaları bir an evvel sona erdirilmeli, sözleşmeli öğretmenlere kadro zaman alacaksa ilk adım olarak öncelikle 6 yıl şartı esnetilmelidir” dedi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması için Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenliğin kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri heba etmenin, öğretmenlerin işi ile eşi arasında tercihe zorlanmasının, haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız kalmanın adına dönüştüğünü vurguladı.

Anayasal haklar sınırlanıyor

Yalçın şunları söyledi: “Sözleşmelilik, öğretmenin eşinden/çocuklarından ayrı olması nedeniyle iç huzurunun da iş huzurunun da olmadığı bir uygulama. Öğrencisine hizmet azmi ile ailesine hasreti aynı anda taşımak demektir bu. Moral, motivasyon ve verimlilik tartışması yaşanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik, anayasal hakları sınırlıyor, aile bütünlüğünü bozuyor; eşleri, çocukları anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakıyor. Öğretmenlerimiz ‘zorunlu hasret’ yükümlülüğünden; eğitim sistemi, yaşanan sorunlar nedeniyle ‘sözleşmeli öğretmen’ yükünden kurtulmalıdır. Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması konusundaki haklı taleplerimize ve kararlı çabalarımıza olumlu cevap verilmesi için yeteri kadar gerekçenin oluştuğu kabul edilmelidir. Bu konuda adım atmak, bazı gerekçelerle erteleniyor olabilir.”

Fatih Karagöz - Ankara