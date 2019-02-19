Sığınmacıların meslekî eğitime ihtiyacı var

Türkiye’de yaşayan sığınmacıların meslekî eğitim durumlarının belirlenebilmesi için yapılan araştırmada, sığınmacıların meslekÎ eğitim kurslarına ihtiyaç duydukları belirlendi.

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların meslekî eğitim durumları, iş bulabilmeleri için ne yapmaları gerektiğinin belirlenebilmesi için yapılan araştırmada, sığınmacıların meslekî eğitim kurslarına ihtiyaç duydukları belirlendi. ‘Suriyeliler kalacak mı, dönecek mi?’ tartışmaları sürerken, İstihdam alanında çalışmalar yapan Meslekî Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Beraberce Derneği, -Başta Suriyeliler olmak üzere- sığınmacıların meslekî eğitim durumları, iş bulabilmeleri için yapmaları gerekenleri belirlemek amacıyla, saha araştırması yaptı. Amerika’nın Sesi’nde yer alan Türkiye’de ilk olan çalışma, 33 bin 892 sığınmacının yaşadığı Diyarbakır, 558 bin 437 sığınmacının yaşadığı İstanbul ve 89 bin 490 sığınmacının yaşadığı Ankara’da yapıldı.

Temel beceri kursları verilmeli

Çalışmanın sonucu “Mülteci ve sığınmacı topluluklar için meslekî eğitim ihtiyaç Raporu”nda toplandı. Raporda, meslekî bir eğitim alanların oranının yüzde 21 olduğu belirtilirken, sığınmacıların çoğunun meslekî eğitimini Türkiye’de aldığı vurgulandı. Raporda yer alan bazı tespitler şöyle; “Türkiye’de geçerli bir diploması olanların sayısı yüzde 6. Alınan kursların ne denli etkili olduğuna bakıldığında kursların olumlu katkılar sağladığını vurgulayanların oranı yüzde 52. CV hazırlama, iş görüşmeleri gibi temel iş görüşme süreçlerine yönelik becerilere sahip olanların oranı yüzde -1. Meslekî eğitim ve beceri kurslarına katılmak isteyenlerin oranı yüzde 95.” Sığınmacılara CV hazırlama eğitimi verilmesi de tavsiye edilen raporda, “Özellikle teknik alandaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak ara eleman yetiştirecek kurslara önem verilmelidir. Sadece meslekî eğitim kursları değil aynı zamanda temel beceri kursları da verilmelidir. Bu hem sosyal hem de ekonomik uyum konusunda en temel ihtiyaçlardan biridir” görüşleri yer aldı.