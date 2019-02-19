"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sığınmacıların meslekî eğitime ihtiyacı var

19 Şubat 2019, Salı 01:39
Türkiye’de yaşayan sığınmacıların meslekî eğitim durumlarının belirlenebilmesi için yapılan araştırmada, sığınmacıların meslekÎ eğitim kurslarına ihtiyaç duydukları belirlendi.

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların meslekî eğitim durumları, iş bulabilmeleri için ne yapmaları gerektiğinin belirlenebilmesi için yapılan araştırmada, sığınmacıların meslekî eğitim kurslarına ihtiyaç duydukları belirlendi. ‘Suriyeliler kalacak mı, dönecek mi?’ tartışmaları sürerken, İstihdam alanında çalışmalar yapan Meslekî Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Beraberce Derneği, -Başta Suriyeliler olmak üzere- sığınmacıların meslekî eğitim durumları, iş bulabilmeleri için yapmaları gerekenleri belirlemek amacıyla, saha araştırması yaptı. Amerika’nın Sesi’nde yer alan Türkiye’de ilk olan çalışma, 33 bin 892 sığınmacının yaşadığı Diyarbakır, 558 bin 437 sığınmacının yaşadığı İstanbul ve 89 bin 490 sığınmacının yaşadığı Ankara’da yapıldı. 

Temel beceri kursları verilmeli

Çalışmanın sonucu “Mülteci ve sığınmacı topluluklar için meslekî eğitim ihtiyaç Raporu”nda toplandı. Raporda, meslekî bir eğitim alanların oranının yüzde 21 olduğu belirtilirken, sığınmacıların çoğunun meslekî eğitimini Türkiye’de aldığı vurgulandı. Raporda yer alan bazı tespitler şöyle; “Türkiye’de geçerli bir diploması olanların sayısı yüzde 6. Alınan kursların ne denli etkili olduğuna bakıldığında kursların olumlu katkılar sağladığını vurgulayanların oranı yüzde 52. CV hazırlama, iş görüşmeleri gibi temel iş görüşme süreçlerine yönelik becerilere sahip olanların oranı yüzde -1. Meslekî eğitim ve beceri kurslarına katılmak isteyenlerin oranı yüzde 95.” Sığınmacılara CV hazırlama eğitimi verilmesi de tavsiye edilen raporda, “Özellikle teknik alandaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak ara eleman yetiştirecek kurslara önem verilmelidir. Sadece meslekî eğitim kursları değil aynı zamanda temel beceri kursları da verilmelidir. Bu hem sosyal hem de ekonomik uyum konusunda en temel ihtiyaçlardan biridir” görüşleri yer aldı.

Etiketler: sığınmacılar, mülteciler
Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaçta zamlı tarife başladı

    Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız

    Asıl suçlular ceza almıyor

    Halkımız fakirleşti

    Aday listeleri teslim edildi

    Afrin şehidi dualarla uğurlandı: Son mesajı okuyan herkesi hüzünlendirdi...

    BM: Siviller, farklı taraflarca piyon olarak kullanılmaya devam ediyor

    Kılıçdaroğlu: 706 bin haneye ateş düştü

    Endişeye sebep oldu: "Akşamları evde otururken gelen sesleri hissediyoruz"

    Honda'dan Türkiye açıklaması: Türkiye pazarından çıkıyor mu?

    Cammu Keşmir'de tansiyon yeniden yükseliyor

    Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek

    18 derecede 'kar' keyfi

    81 ile 'en riskli alan' genelgesi

    "İsrail Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmeyi planlıyor"

    "Girdi maliyetleri karşılanamıyor"

    Uyarı mı, tehdit mi?

    TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2018'de azaldı

    ABD'de 16 eyaletten Trump'ın kararına dava: 'Parayı çalmasını durduracağız'

    Japon otomotiv devinden İngiltere kararı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide iç kanama
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din hizmetine siyaset gölgesi düşmemeli
    Genel

    Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Yasak meyveyi kim yedirdi?
    Raşit YÜCEL

    50 yıl, dile kolay!
    Mustafa ORAL

    “Nur’dan bir amca”: Mehmed Ali Çakıcı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Küresel kadın ve aile projeleri
    Genel

    Gençler Ankara’da buluşacak
    Genel

    İlaçta zamlı tarife başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.