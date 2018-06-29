"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Sınava girecekler dikkat

29 Haziran 2018, Cuma 00:56
Sınava günler kala Prof. Dr. Oğuz Özyaral, psikolojik süreç ve beslenmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin, sınavı başarılı geçirmeleri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gül Çörüş ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL sınava günler kala psikolojik sürece etki edecek tavsiyelerde bulundu.

Sınav kaygısı ile yüzleşin

Çörüş; “Sınav kaygısı nedir sorusunu cevaplayabilmek için önce kaygı nedir sorusunun cevabını bulmak ve kaygı nedir sorusunu da korku nedir sorusundan ayırmak gerekir. Meselâ korkuda soluk alıp vermemiz hızlanır, kalp çarpıntımız artar, sindirim faaliyetlerimiz yavaşlar. Korkuda, organizma hayat kalım savaşı veriyordur. Korkunun mekanizması böyle işliyorken kaygı da bundan farklı bir yol izlemez. Hatta kaygı, korkudan da yaygın bir hal gösterir. Çünkü sabit bir nesnesi yoktur. Bir gencin sınav kaygısı, hedeflerini iyi planlayamamaktan doğabilirken, bir başka gencin kaygısı sınav süresi ile baş edememekten olabilir. Sonuç olarak; kedi fobisi duyan bir kimse ona yaklaşmamayı seçip, korkusu ile iyi kötü baş etmeye çalışırken, sınav kaygısı duyan gencin sınava yaklaşmamak, sınavdan kaçınmak gibi bir seçeneği yoktur” dedi.  

Günde en az bir Elma tüketilmeli

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü, kaygıyla baş edebilmek için sınava son bir hafta kala nasıl beslenilmesi gerektiğini şöyle sıralıyor. Sınava son 1 hafta kala; öğünlerinize mutlaka bir kâse yoğurt ilâve edin. Yoğurt: yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Meyvelerin gerek doğrudan kendileri yiyin ya da mümkün olduğunca posalı sularını tüketin. Günde en az bir Elma tüketilmeli, verdiği enerji seviyesi çok güçlü ve uzundur. Fındık, badem, ceviz, fıstık ezmesi, fıstık ezmesi ve kaju: hızlı enerji ve uzun süreli enerji depolaması sağlar.

SON 3 GÜN KALA;

1. Yapraklı Yeşiller: Ispanak, lahana, roka, labada, içtir, tere ve pazı, vitaminler ve mineraller ile dolu ve yemeklerinize düşük kalorili bir ek olarak lezzetlidir.

2. Vücudun en büyük enerji kaynağı sudur. Hafifçe, limon, meyve dilimleri ve tarçınla aramolandırılmış sularda destekleyicidir. Erkekler günde 10 bardak, kadınların ise en az 8 bardak su / sıvı tüketmeleri önerilir.

3. Çay ve Kahve ayrıca yeşil çay ve diğer bitki çayları: zindelik veriri, zihin açıklığı verir, yorgunluk alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır.

4. Karpuz: iyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı olan B-vitaminleri, potasyum ve fruktoz kaynağıdır. 

5. Humus, nohut, tahin, limon, kırmızıbiber protein, zeytinyağı tam bir vitamin-C, esansiyel yağ asit muhtevaları ile tam bir enerji deposudur. Zindelik ve zihin açıklığı oluşturur. 

6. Enerji artışı için ev yapımı meyveli ayran, muzlu süt, elma, portakal, havuç, nar suları yada meyve suyu karışımları tüketin. Özellikle bu meyve suları ortalama 45 dakika ile 1 saatlik bir süre odaklanmada artış sağlar. Sınava girecek öğrencilerin bu programa uymaları ile rahat ve başarılı bir sınav geçirmelerini sağlayacak. 

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL

Etiketler: sınav, eğitim sistemi
Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de protestolar devam ediyor: "Çocuklar nerede?"

    Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

    Sınava girecekler dikkat

    Barış değil işgal planı

    Müteahhit sayısında patlama

    Kaçırılma ve tehdit iddiaları ile ilgili İnce'den açıklama

    Belçika'nınn rakibi Japonya oldu

    Çocuklar öldürülüyor!

    AB süreci canlandırılsın

    Herşey hukuksuzdu

    Gri listedeki PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

    ABD'de bir gazeteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

    MHP Meclis Başkanlığı'nda AKP'nin adayını destekleyecek

    Liseye gidecek öğrencilere imam hatip dışında tercih hakkı sunuluyor mu?

    İYİ Parti merkez sağda yeni bir güç olarak siyaseti şekillendirebilir

    Soma maden afetinde yeni gelişme

    Soylu: Kısa sürede İstanbul'da uyuşturucu meselesi çözülecek

    Adaletteki gecikme toplumsal barışı bozar

    ‘OHAL’i kaldırma sözünüzü tutun’

    İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Said’e idam
    Genel

    Düzce’de yeni mağaza
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL kalkacak” lâfı bile...
    Genel

    Herşey hukuksuzdu
    Genel

    Kaçırılma ve tehdit iddiaları ile ilgili İnce'den açıklama
    Ali FERŞADOĞLU

    24 Haziran 2018 seçimlerinin değerlendirmesi
    Süleyman KÖSMENE

    Atalet zindanına düşmemizin sebepleri
    Cevher İLHAN

    Korku ve istismar siyaseti
    Faruk ÇAKIR

    Seçimden sonraki adım
    Genel

    Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.