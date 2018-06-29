Sınava girecekler dikkat

Sınava günler kala Prof. Dr. Oğuz Özyaral, psikolojik süreç ve beslenmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin, sınavı başarılı geçirmeleri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gül Çörüş ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL sınava günler kala psikolojik sürece etki edecek tavsiyelerde bulundu.

Sınav kaygısı ile yüzleşin

Çörüş; “Sınav kaygısı nedir sorusunu cevaplayabilmek için önce kaygı nedir sorusunun cevabını bulmak ve kaygı nedir sorusunu da korku nedir sorusundan ayırmak gerekir. Meselâ korkuda soluk alıp vermemiz hızlanır, kalp çarpıntımız artar, sindirim faaliyetlerimiz yavaşlar. Korkuda, organizma hayat kalım savaşı veriyordur. Korkunun mekanizması böyle işliyorken kaygı da bundan farklı bir yol izlemez. Hatta kaygı, korkudan da yaygın bir hal gösterir. Çünkü sabit bir nesnesi yoktur. Bir gencin sınav kaygısı, hedeflerini iyi planlayamamaktan doğabilirken, bir başka gencin kaygısı sınav süresi ile baş edememekten olabilir. Sonuç olarak; kedi fobisi duyan bir kimse ona yaklaşmamayı seçip, korkusu ile iyi kötü baş etmeye çalışırken, sınav kaygısı duyan gencin sınava yaklaşmamak, sınavdan kaçınmak gibi bir seçeneği yoktur” dedi.

Günde en az bir Elma tüketilmeli

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü, kaygıyla baş edebilmek için sınava son bir hafta kala nasıl beslenilmesi gerektiğini şöyle sıralıyor. Sınava son 1 hafta kala; öğünlerinize mutlaka bir kâse yoğurt ilâve edin. Yoğurt: yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Meyvelerin gerek doğrudan kendileri yiyin ya da mümkün olduğunca posalı sularını tüketin. Günde en az bir Elma tüketilmeli, verdiği enerji seviyesi çok güçlü ve uzundur. Fındık, badem, ceviz, fıstık ezmesi, fıstık ezmesi ve kaju: hızlı enerji ve uzun süreli enerji depolaması sağlar.

SON 3 GÜN KALA;

1. Yapraklı Yeşiller: Ispanak, lahana, roka, labada, içtir, tere ve pazı, vitaminler ve mineraller ile dolu ve yemeklerinize düşük kalorili bir ek olarak lezzetlidir.

2. Vücudun en büyük enerji kaynağı sudur. Hafifçe, limon, meyve dilimleri ve tarçınla aramolandırılmış sularda destekleyicidir. Erkekler günde 10 bardak, kadınların ise en az 8 bardak su / sıvı tüketmeleri önerilir.

3. Çay ve Kahve ayrıca yeşil çay ve diğer bitki çayları: zindelik veriri, zihin açıklığı verir, yorgunluk alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır.

4. Karpuz: iyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı olan B-vitaminleri, potasyum ve fruktoz kaynağıdır.

5. Humus, nohut, tahin, limon, kırmızıbiber protein, zeytinyağı tam bir vitamin-C, esansiyel yağ asit muhtevaları ile tam bir enerji deposudur. Zindelik ve zihin açıklığı oluşturur.

6. Enerji artışı için ev yapımı meyveli ayran, muzlu süt, elma, portakal, havuç, nar suları yada meyve suyu karışımları tüketin. Özellikle bu meyve suları ortalama 45 dakika ile 1 saatlik bir süre odaklanmada artış sağlar. Sınava girecek öğrencilerin bu programa uymaları ile rahat ve başarılı bir sınav geçirmelerini sağlayacak.

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL