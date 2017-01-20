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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Şırnaklı öğrenciler yasak sonrası ilk karnelerini aldı

20 Ocak 2017, Cuma 14:07
Şırnak'ta 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası öğrenciler kentte ilk kez karne aldı. Şırnak merkez ve bağlı ilçeler ile köylerdeki okullarda eğitim gören toplam 152 bin öğrenci karnelerini aldı.

14 Mart'ta ilan edilen ve 14 Kasım 2016'da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı sonrası Şırnak'ta öğrenciler ilk kez karne aldı. Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, sınıfları dolaşarak, öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere karne dağıtarak, öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Nuretttin Yılmaz, karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, il genelinde 152 bin öğrencinin karne aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün itibari ile Şırnak geneli 152 bin öğrencimiz karnelerini aldı. Bunun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü önceki dönemde ilimizde yaşanan terör olaylarından dolayı eğitim biraz baltalandı. Terör yüzünden eğitim öğretime ara ara vermek zorunda kaldık. Ama hamd olsun bu sene yapılan huzur ve güvenlik operasyonları sayesinde ilimiz terörden temizlendi. Terörden zarar gören okullarımızın tamamının bakım ve onarımlarını yaptık. Derslerimiz sağlıklı bir şekilde işleniyor. Ve şu an hamd olsun Şırnak'ın 6 ilçesinde ve merkezinde toplamda 152 bin öğrencimize karnelerini verdik. Telafi eğitimlerimiz devam ediyor. İdil, Silopi ve Cizre ilçelerimizde telafi eğitimlerimi tamamladık. Şu an Şırnak merkezde telafi eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. İnşallah sömestr tatilinde de isteğe bağlı olarak 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerimize TEOG ve YGS'ye yönelik kurslarımız yapılacaktır. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı takdir ve teşekkür aldılar. Hamd olsun durumları iyidir. Çocuklarımız özveri ile çalışıyorlar. Öğrencilerimiz tebrik ediyoruz. Ve özellikle bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve onlara her türlü desteği sunan fedakarlığı yapan öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Şu anda eğitim görmeyen okulumuz yok. Tüm okullarımızda eğitim görülüyor. Sadece yıkılan birkaç tane okulumuzun binasını değiştirdik. Bina tahsis ettik. Tüm okullarımızda ilk günden beri eğitim veriliyor. Sadece birkaç tanesi terörden dolayı ağır hasarlı olduğundan dolayı bu okullarımıza yeni binalar tahsis ettik. Diğer terörden zarar gören okullarımızın bakım ve onarımlarını bitirdik. Şu an sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz."

TEOG sınavında 112 net yapan ve yasak olmaması halinde daha iyi yapacağını belirten öğrencilerden Cihan Türkmen, "TEOG'a girdim 112 net yaptım. Sokağa çıkma yasağı olduğunda Siirt'e gittik. 8'inci sınıfa başlayınca Silopi'ye gittik. Oradaki hocalar da bizi çok iyi eğitiyorlardı. Ben de çok çalışıyordum. Günde 150 soru çözüyordum. Bize kurs ve etüt veriyorlardı. Okuldan çıktıktan sonra o kurslara da gidiyordum. Bize testler dağıtıyorlardı onları yapıyordum. Yasak kalktıktan sonra Şırnak'a geldim. Hocalarımız, okul müdürümüz eksiklerimizi tamamladık. Hocalarımız olmasaydı, bu başarıyı yakalayamazdık. Onlar da bizim için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.

DHA

Etiketler: şırnak
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