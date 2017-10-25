Sistem değişikliği yayıncıları da vurdu

Önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin, ardından da üniversiteye giriş sınavlarının değiştirileceğinin açıklanması, öğrenci ve veliler kadar yayıncıları, kitabevlerini de etkiledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği’ne göre, sınavlar için hazırlanan 100 milyon kitap ‘çöp’ durumuna geldi ve bu yıl cirodan 280 milyon dolar kayıp bekleniyor.T24’te yer alan habere göre Birlik Başkanı Kenan Kocatürk, “Dünyada yayın sektörü büyüklüğünde 11’inci sıradaydık, şimdi ilk 20’ye giremeyebiliriz” dedi. Sınav kitapları satan kitabevleri ise sözleşmeler ve çeklerin ellerinde kaldığını, birkaç ay sonra birçok yerin kapanacağını, binlerce insanın işsiz kalacağını belirtti. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için soru tarzlarını açıklamasa da, test kitapları raflarda yerini aldı. Yayınevlerinin eski kitapların kapağını değiştirip satışa sunduğu öğrenildi.

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