“Siyer-i Nebi Yarışması”na büyük ilgi

Diyarbakır’da lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik, “Siyer-i Nebi Yarışması” düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesince kent merkezi ve ilçelerdeki 195 okulda, “Siyer-i Nebi Yarışması” kapsamında sınav yapıldı.

Sınava kentte yaklaşık 8 bin lise ve ortaokul öğrencisi katıldı. AGD Genel Başkanı Salih Turhan da sınavın yapıldığı okullardan Selahaddin Eyyubi Lisesine geldi. Turhan yaptığı açıklamada, AGD olarak her yıl Türkiye’nin il ve ilçelerinde Hazreti Muhammed’in hayatını anlatan kitapları gençlere ulaştırdıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığından aldıkları izin doğrultusunda okullarda yarışma düzenleyip, hayırlı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Turhan, 5 yıldır bu çalışmaları yürüttüklerini aktardı. Gerçekleştirdikleri Siyer-i Nebi Yarışması’na öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini anlatan Turhan, yarışmada hedeflerinin gençler arasında birinci veya ikinciyi belirlemenin olmadığını vurguladı. Turhan, “Şu ana kadar ortaokul ve lisedeki 1 milyona yakın yavrumuz yarışmaya dahil oldu. Amacımız, efendimizin hayatını hayatına tatbik edecek gençler yetiştirmek, onun mücadelesini, İslam’ı insanlara nasıl aktardığını gençlere aktarmaktır. Rabb’im bu gençleri vatanını, milletini seven, inancına sahip çıkan bir nesil olarak yetiştirmeyi nasip etsin.” diye konuştu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, dizüstü bilgisayar, tablet, çeyrek altın, bisiklet ve kitap setiyle ödüllendirilecek.