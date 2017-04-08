Skandal iptal kararı ile ilgili yeni gelişme...

Tokat'ta, girdiği Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS) nefes açıcı tüp kullandığı için geçersiz sayılan 18 yaşındaki Zehra Betül Baş'ın Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurusu sonrası dün akşam saatlerinde ÖSYM tarafından sınavı geçerli sayıldı.

İlgili haberi okumak için tıklayınız:

Bu da oldu: Sınavının iptal edilme gerekçesiyle şoke oldu!

Kent merkezindeki Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4'üncü sınıfında eğitim gören Zehra Betül Baş, YGS'ye yanında zaman zaman kullandığı nefes açıcı tüp ile girdi. 28 Mart'ta sonuçlar açıklanınca ÖSYM ekranında, 'Sınav kurallarına uymadığınız için, sınavınız geçersiz sayılmıştır' yazısı ile karşılaştı. Şoke olan ve ÖSYM'yi arayarak sınavın geçersizlik nedenini soran Baş'a, "Hakkınızda ilaçla sınava girdiğin için tutanak tutulmuş" cevabı verildi. Binaya girerken görevlilerin izni ile tüpü yanında götürdüğünü ve izinleri doğrultusunda kullandığını belirten Baş, olay kamuoyuna yansıdıktan sonra Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulundu. Zehra Betül Baş'ın iki gün önce yaptığı başvuru üzerine dün akşam ailesi ile birlikte akşam yemeğindeyken telefonuna ÖSYM'den 'Sınav sonuçlarınızı tekrar kontrol edin' mesajı geldi. Zehra Betül Baş, yeniden baktığı ekranda sınavının geçerli olduğunu öğrendi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Sınavının geçerli sayıldığı için için çok mutlu olduğunu ifade eden, Zehra Betül Baş, "İllk öncelikle sesimin duyurulmasında yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Devlet büyüklerime, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve özelikle Kamu Denetçiliği Kurumu'na çok teşekkür ederim. Yetkililer birebir ilgilendiler. Benim gibi başka arkadaşların da mağduriyeti giderildi. Çok ve heyecanlı ve mutluyum. Bu mutluluk gerçekten kelimelerle tarif edilecek gibi değil. Hakkımızı bulduk. Emeğimizin karşılığını aldık. Bir yıl daha aynı uğraşları vermek zorunda kalmayacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sınav sonuç ekranında LYS'ye girebilir yazısını görünce büyük mutluluk yaşadığını belirten Zehra Betül Baş, hedefinin psikolog olmak olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlandım. 365.87569 puanım şu an bana yetiyor. LYS'de daha iyi yerlerde olacağım inşallah. Her şey güzel olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. İlk duyduğumda ise çığlık attım ve ağlamaya başladım. Mutluluktan deliye döndüm. İlk başta deliye dönmüştüm. Bu sefer aynı şeyleri mutlu olduğum için yaşadım’’ dedi.

Baba Osman Baş ise, sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını ve herkese teşekkür etti.