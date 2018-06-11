Sonuçlar 18 Temmuz’da açıklanacak

Eskİ ismi PYBS olan bu seneki adıyla İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım başladı.

Binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS sınav sonuçları için heyecan sürüyor. Bir an önce MEB’in sonuç sayfasına erişmek isteyen aileler heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 03 Haziran 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. 2017 - 2018 eğitim yılı içinde MEB tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu iki site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak. Haber Merkezi

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