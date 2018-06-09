Sorunlar çözüm bekliyor

Eğitimciler Birliği Sendikası’dan (Eğitim-Bir-Sen) 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bitmesi dolayısıyla yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kendilerini yenileyerek başlayacakları yeni dönemden önce yetkililerin ve yöneticilerin çözmesi gereken birçok sorun, iyi bir gelecek için ortadan kaldırması gereken pek çok engel bulunmaktadır” denildi.

Eğitim-Bir-Sen açıklamasında şu konulara temas edildi: Performans konusu eğitimcilerin gündeminden temelli çıkarılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti cezalandıracak, eğitimciye güven verecek yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir. Kamu vicdanını yaralayan mülâkatla öğretmen istihdamından vazgeçilmelidir. Ortaöğretime geçiş sürecinde doğabilecek problemlere yönelik çözümler şimdiden bulunmalıdır. Öğretmenleri motive edici bir kariyer sistemi geliştirilmelidir. Alan değişikliği öğretmenlerin hakkı olarak görülmelidir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına ödenmelidir.” Ankara - Fatih Karagöz

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