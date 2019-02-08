Sözleşmeli öğretmen atamaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğretmen adaylarının yaşadığı heyecanı yürekten hissettiğini söyledi.

Bakanlık olarak öğretmenlik mesleğini daha güzel yapılması, daha fazla imkan sağlaması noktasındaki çalışmalarının sürdüğünü aktaran Selçuk, "20 bin yeni meslektaşımızı Milli Eğitim Bakanlığımızın kadroları arasında görmek bakımından son derece heyacanlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız bize güç katacaklar ve Türkiye'de tüm çocuklarımızın daha güzel hizmet alması, daha güzel bir eğitim öğretim imkanı sağlanması açısından katkı sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen adaylarına seslenen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluklarımızın, çocuklarımıza karşı olan mesuliyetimizin sonuna kadar farkındayız. Bütün öğretmenlerimizin yapacağımız çalışmalara verdiği katkılarla, onların omuzlarında bu sistemin yükseleceğinin de farkındayız. Yeni atanan arkadaşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığına geldiklerinde, dahil olduklarında, okullarına geldiklerinde başka bir sorumlulukları da var. Sizin artık 'mezun olduk ve öğretmen olduk' şeklinde düşünmek yerine 'asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız' şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder."

Öğretmen adaylarını yetiştiren anne babalara da teşekkürlerini ileten Selçuk, "Bu bir millet, ülke ödevidir. Bu çocuklara bir hizmet aşkıdır. Bundan dolayı da anne babaların verdiği emeklerin farkındayız ve onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.