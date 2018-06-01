Stresin sebebi baskı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sürecinde, öğrenci ve velilere uyarılarda bulunan Psikolog Kahraman Güler, "Aileler ve öğretmenler öğrencilere büyük sorumluluklar yükleyerek onları harekete geçirmeyi hedefliyorlar ne yazık ki bunun öğrenciye bıraktığı etki genellikle stres ve kaygı oluyor” dedi.

Bugün gerçekleştirilecek sınavın sonrasında 'evlâtlarınıza baskı yapmayın' diyen Güler şu açıklamalarda bulundu: "Öğrencilerin diledikleri okulları kazanamama ihtimalleri de vardır. Böyle olunca öğrencide çatışmalar alevlenmeye başlar. 'Bu sınavda başarılı olamazsam, istediğim okula giremezsem, benim için her şey biter’, 'rezil olurum', 'ailemin yüzünü kara çıkaramam' gibi düşüncelere kapılabilirler. Bunlar kaygının sınav süreci yaklaştıkça daha yoğun hissedilmesine sebep olur. Ve telâfi edilemez sorunlar meydana gelir" diye konuştu. Kişiyi başarısız kılan iki faktörün stres ve kaygı olduğunun altını çizen Güler, yüksek performans sergileyebilmek için bir miktar stresin gerekli olduğunu ancak kontrolsüz kaygının gerçek performansın sergilenmesinde ve başarısızlıkta rol oynayan en büyük etken olduğunu söyledi. DHA

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