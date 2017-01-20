Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı

Şanlıurfa'da kent merkezinde eğitim gören yaklaşık 57 bin Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'da sağlanan imkanlarla eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğrenciler, Türkiye'deki yaşıtları gibi karnelerini aldı.

Türkiye'de sığınmacıların bulunduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da yaklaşık 57 bin Suriyeli öğrenci, karnelerini aldıktan sonra 15 günlük tatile çıktı.

Bin 400 civarında öğrencinin bulunduğu Suriyeli Misafirler Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin büyük bölümü tatile çıkacağı için mutluluk yaşarken, notları istediği gibi olmayan bazı öğrencilerin ise ağlaması dikkati çekti.

Okul Müdürü Mustafa Koç, Suriyeli çocuklara eğitim ve öğretim anlamında en iyi hizmet sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Suriyeli öğrencilere başarı dileyen Koç, tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Suriyeli 4. sınıf öğrencisi Sidra İbrahim de notlarının çok iyi olduğunu belirterek, bununu için mutlu olduğunu dile getirdi.

3. sınıf öğrencisi Nur el-İsa da yaklaşık bir buçuk yıldır Şanlıurfa'da bulunduklarını ve burada Türkçe öğrendiğini anlatarak, notları dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

Semira Mukid ise tatile çıkacağı için heyecanlı olduğunu ama bu sürede okulu ve arkadaşlarını özleyeceğini belirtti.