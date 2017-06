Tatilde çocukları korumak için 15 ipucu

Yaz mevsiminde çocuklar tehlikelere daha da açık olurlar.

Buna rağmen ailelerin tatil döneminde çocuklarını hastalıklardan korumak için alabileceği bir dizi önlem var. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, çocukluk çağında güneş yanıklarının, yaşam boyu deri kanseri geliştirme riskini arttırdığını vurgulayarak çocukları yaz mevsiminin tehlikelerinden korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

*Eğer uzun bir yolculuğa çıkıyor ve çocuğunuzun uzun süredir doktor kontrolü yapılmamışsa hekimi ile görüşün.

*Yolculuğa çıkmadan mutlaka yanınıza ateş ölçer, burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla, parasetamol içeren ilaç, antiseptik kremler, antihistaminik (allerji giderici) ilaçlar, yanık merhemi, böcek ve sinek ısırığı için kullanılabilecek jel, yara bandı, sivrisineklere karşı cibinlik alın. Havuzda veya denizde çocuğun kullanması için can yeleği, güneş sütü, şapka ve plaj terlikleri yanınızda bulundurun.

*Trafik kazalarından korunmak için bebek ve çocukları arabanın arka tarafında kendi oto koltuklarında seyahat etmesini sağlayın.

*Çocuğun yolda sıkılmasını engellemek için sevdiği veya yeni alınmış, dikkatini çekebilecek oyuncakları, kitapları yanınıza alın.

*Bir yaşından küçük çocuklar da araba ile uzun süreli seyahate çıkabilir. Ancak 2 saat aralıklarla emzirilmelidir. Ayrıca bebek uzun süre aynı pozisyonda durduğu için rahatlaması amacıyla mola verilip, arabadan çıkarılması ve pozisyonunun değiştirilmesi gerekir.

*Uçakla yapılacak yolculuklarda kulak rahatsızlığı olan çocuklar mutlaka doktor görüşü ile seyahate çıkmalı. İniş ve kalkışlarda oluşan basınç değişikliği sonucu kulakta oluşabilecek rahatsızlık nedeniyle bebek emzirilmeli, biberon veya emzik verilmelidir. Büyük çocuklara çiğnemesini sağlayacak sakız vb. verilebilir.

*Uçak veya arabada çalışan klimalar çocuklarda su kaybına yol açabileceği için mutlaka düzenli olarak çocuğun sıvı almasını sağlayın.

*Sıcak bir iklime veya tatile gidildiğinde çocukların sıcağa ve iklime alışması için ilk günlerde çok fazla egzersiz yapıp yorulmalarına izin vermeyin.

*Uzun süreli aktivitelerden önce sıvı alımının iyi olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Aktivite sırasında da 30-40 kilo civarındaki çocuklarda 20 dakikada 150-200cc, 50-60 kilo da ise bunun iki katı soğuk su veya sıvı alımı olmasına dikkat edin. Çocuğunuz susamış hissetmese bile bu miktarı içmesini sağlayın.

*Açık renkte, pamuklu, ince ve tek kat giyecekler giymelerine dikkat edin ve terden ıslanmış olanları hemen kuru olanlarla değiştirin.

*6 ay altındaki bebeğinizi güneş ışığına direk temastan koruyun, açıkta kalan yüze ve ellerin üstüne az miktarda güneş koruyucu sürün.

*6 ay – 6 yaş arasındaki çocuğunuz dışarı çıkmadan en az 30 dakika önce açıkta kalan yerlerine koruma faktörü en az 30 olan güneş koruyucuyu sürün.

*7 yaş ve üzeri çocukların mümkün olduğu kadar gölgede kalmalarını ve güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde güneşe direkt maruz kalmamalarını sağlayın. Koruma faktörü en az 30 olan güneş koruyucuyu yeterli miktarda kullanın ve 2 saatte bir yenileyin. Yüzdükten ve çok miktarda terledikten sonra da yenileyin.

*Bir çocuğun dize kadar gelen, bir bebeğin ise bir karış su seviyesinde boğulabileceğini unutmamak gerekir. Çocuğunuzun her zaman elle uzanabileceğiniz kadar mesafede bulunmasına dikkat edin. Bahçenizde havuz varsa etrafını çocuğun boyundan uzun parmaklıkla çevirin. Havuzun yanında bir telefon ve kurtarma ekipmanı bulundurun. Su yatağı gibi şişme havuz oyuncaklarından sakının.

*Halsizlik, kusma ve ateşin yüksek olduğu durumlarda doktorunuza başvurun.

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi de çocuklara Kur'an öğretmenin her bir has talebenin mühim bir vazifesi olduğuna işaret ediyor.

İşte Risale-i Nur'larda yer alan o satırlar:

