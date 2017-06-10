TEOG’a ütü masasında çalışmıştı

İzmir’in Kiraz ilçesinde, ailesi çiftçi olan 8’inci sınıf öğrencisi Kadir Karcı, boyuna göre ayarlaması kolay olduğu için ütü masasında ders çalışarak hazırlandığı TEOG’da sadece bir soruyu yanlış cevaplayıp, Türkiye ikincileri arasına girdi.

Kiraz ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Hüseyin Keli Mezrası’nda Ege Bölgesi Sanayi Odası Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Kadir Karcı, babası Yüksel Karcı, annesi Zeynep Karcı ve ağabeyi Mustafa Karcı ile birlikte yaşıyor. Çiftçilik ve hayvancılık ile geçinen ailesine yaz aylarında yardım eden Kadir Karcı, kışın ise derslerine çalışabilmesi için babaannesi Fatmaana Karcı’nın yanında kalıyor. Bu yıl TEOG için daha sıkı ders çalışmaya başlayan Karcı, yaz döneminde ailesiyle Alaşehir’de üzüm toplamaya gitmek yerine destekleme ve yetiştirme kurslarına devam etti. Gösterdiği çabanın sonucunu alan Karcı TEOG sınavında sadece bir soruda hata yaptı ve Türkiye ikincileri arasına girdi. DHA

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