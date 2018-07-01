Tercih maratonu başlıyor

MillÎ Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçiş tercihleri 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar alınacak.

Tercih işlemi, “e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz’da tamamlanacak. Aynı zamanda tercihlere esas kontenjan tablolarını da ilan edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak. Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos’ta, ikincisi 13-17 Ağustos’ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos’ta, dördüncüsü 3-6 Eylül’de yapılacak. AA

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