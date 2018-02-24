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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Toplatılan kitapların maliyeti 43 milyonu geçti

24 Şubat 2018, Cumartesi
CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesine yanıt veren Millî Eğitim Bakanı Yılmaz, 27 milyon 27 bin 188 kitabın toplatılarak yeniden basıldığını, bunların maliyetinin ise 43 milyon 741 bin 628 TL olduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in toplatılan ders kitaplarıyla ilgili soru önergesine Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, darbe girişimi ve diğer gelişmeler dikkate alınarak 57 çeşitten oluşan 27 milyon 27 bin 188 kitabın toplatılarak yeniden basıldığını, bunların maliyetinin ise 43 milyon 741 bin 628 TL olduğunu belirtti. CHP’li Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde, Talim Terbiye Kurulu’na bağlı ders kitapları inceleme biriminin kapatılıp kapatılmadığını, kapatıldıysa gerekçesinin ne olduğunu sordu. Gürer ayrıca, son 5 yıl içine toplatılan ders kitabı sayısı ile toplatılan kitapların malî tutarının açıklanmasını istedi. BirGün’ün aktardığı habere göre, Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “2016-2017 eğitim-öğretim yılında yeniden baskısı talep edilen 57 çeşit ders kitabının baskı ve dağıtımı yapılmış olup toplam maliyet; 27 milyon 27 bin 188 adet kitap için 43 milyon 741 bin 628 TL’dir (KDV hariç)” açıklamasında bulundu. 

Etiketler: kitap
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