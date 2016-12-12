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Türkiye eğitimi dert etmeli

12 Aralık 2016, Pazartesi 00:03
New York Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin, Pisa 2015 sonuçlarını değerlendirirken, teknoloji çağında Türkiye’nin kötü sonuçlar vermesini büyük bir ekonomik kriz işareti olarak değerlendirdi.

Pisa 2015 Raporunu New York Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin CNN’de canlı yayına bağlanarak değerlendirdi. Sonuçlara “Felâket” yorumunu yapan Prof. Dr. Şirin, “(Bu test) bildiklerimizi bir anlamda doğrulamış oldu” dedi. Üç yıl önceki sonuçların da alarm verdiğini söyleyen Prof. Dr. Şirin, bu sonuçlardan sonra artık uyanılması gerektiğini ifade ederek “Biz şu anda okul çağında olan bu kuşağı hakkıyla eğitemezsek onlara bu yüzyılda başarılı olmak için gerekli becerileri kazandıramazsak. Tıpkı sanayi devriminde geç kaldığımız gibi yüksek teknolojiye dayalı yeni çağda da geç kalacağız (...)” dedi.

”Siyaset üstü bir mantıkla”

İleri derecede beceriye sahip öğrencilerin olmaması durumunda katma değerli üretim yapılamayacağından bahseden Prof. Dr. Selçuk Şirin, testin sonuçlarıyla ilgili “Türkiye için büyük bir ekonomik kriz işareti. Önümüzdeki 15 yılda dolar nereye gidecek diye merak ediyorum diyorsanız bu sonuçlara bakın” dedi. Çocukların doğduklarında yüzde 5’inin üstün yetenekli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şirin, bu çocukların eğitilip 15 yaşına geldiğinde becerileri ölçüldüğü zaman ancak yüzde 1’inin üstün yetenekli olduğunu söyledi. Bu sonuçlara bakılıp alarm zillerini her kesime duyurmak gerektiğini anlatan Prof. Dr. Şirin, bunun üzerine “Türkiye’de acil olarak siyaset üstü bir mantıkla bu uluslar arası verileri inceleyip buradan önümüzdeki 10 yılın 20 yılın haritası çıkartacak bir şûrâ toplamamız lâzım. Eğitim şûrâsı” dedi.

Eğitim bütçesi arttı, kalite düştü

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Dr. Şirin, her şehre bir üniversite açılacağına her mahalleye bir okul öncesi eğitimi açılması gerektiğini söyleyerek aynı zamanda bu eğitimin kalitesinin de arttırılması gerektiğini ifade etti. Dr. Şirin, bunlarla birlikte bu ülkenin, yetenekli öğrencilerin keşfedilip uygulamalı eğitimin yapılacağı “elit liselere” ihtiyacı olduğunu anlattı. Pisa sonuçlarının son 15 yılda yapılan eğitim reformlarının hiçbir işe yaramadığını gösteren sonuçlar verdiğini vurgulayan Dr. Şirin, “(Eğitimde) geriye doğru bir gidiş var bırakın ileri gitmeyi” dedi. Geçen 15 yılın tecrübelerinden ders alınması gerektiğini söyleyen Dr. Şirin, “Şu çok önemli 15 yıl boyunca eğitim bütçesi arttı. Binalar yenileşti. Sınıf sayısı arttı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Dolayısıyla Türkiye’de fizikî anlamda ekonomik anlamda bir sıkıntı yok. Sorun para sorunu değil. Sorun kaynakları akılcı bir şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda veriler çerçevesinde kullanma sorunu” diyerek izlenecek stratejinin çok önemli olduğu belirtti. Dr. Şirin “Bugün Türkiye’nin, eğitimi dert etmesi lâzım. Bir gün olsun futbol konuşacağımıza, ‘dolar 3 kuruş indi mi çıktı mı’ konuşacağımıza eğitim konuşsak çok önemli bir adım atmış oluruz” diyerek sözlerine son verdi.

HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL

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