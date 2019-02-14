Türkiye eğitimle çıta atlayacak

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye eğitim ile ilgili alt yapı ve nicel konularda çok büyük mesafeler aldı. Bu mesafenin alınmış olması bizim işlevimizi kolaylaştırıyor. Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak ve bunun neticesinde ekonomisi büyüyecek, demokrasisi çok daha fazla gelişecek.” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a gelen Bakan Selçuk, iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, eğitim konusunda değerlendirme ve istişarelerde bulunmak üzere şehre geldiklerini belirterek, eğitim sisteminin daha iyi ve nitelikli bir yere ulaşması için bütün gayreti göstereceklerini söyledi.

DEMOKRASİMİZ YÜKSELMEZ

“Bu dönemin ayrı bir hususiyeti var. Bir seçim dönemindeyiz aynı zamanda ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın anahtar kelimelerinden biri de ‘yerel yönetimler” ifadesini kullanan Selçuk, şunları dile getirdi:

“Eğitim dediğimiz şey temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus. Eğer biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu şey, ‘Toplumun bütün kesimlerinin eğitimi yükselmeden bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez.’ O sebeple eğitim konusunda eğer hepimiz bir mutabakata sahipsek, çocuklarımızın geleceği konusunda bir kaygımız, umudumuz ve tasavvurumuz varsa, eğitim konusuna hassasiyetle eğilmek zorundayız.”