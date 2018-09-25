Türkiye'nin eğitiminde değişen bir şey yok

Eğitimde kaliteyi arttırmak iddiasıyla hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Ekim’de açıklayacağı vizyon belgesiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, vizyon belgesinde yer alacak başlıklardan biri de Liselere Geçiş Sistemi. Buna göre; liselere geçiş sistemi veya müfredat değişikliği öngörülmüyor. Onun yerine sınavda sorulan soruların ağırlıklarıyla ilgili olarak bir düzenleme yapılması planlanıyor. Ortaokuldan, liselere geçiş sınavında ezbere dayalı soruların ağırlığı azalacak. Öğrencilere öğrenmeye ve yoruma dayalı sorular yöneltilecek. Öğrencilere sayısal bölüm sorularında formül ağırlıklı sorular yer almayacak. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı’nın kapsamı genişletilecek. Her bir öğrencinin kullanımına çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu sunulacak. Sınavda ağırlık verilecek sorular arasında teknoloji konuları da öne çıkacak.

YÖK eğitimi

Yeni düzenlemeler öğretmenleri de kapsayacak. Öğretmenlere öğretme becerilerini geliştirme eğitimleri verilecek. Sınavlarla ilgili örnek sorularda daha erken yayınlanacak. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmen eğitiminin, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleriyle birlikte yapılandırılacağını bildirdi.