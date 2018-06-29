Ücretli öğretmenliğe nasıl başvurulur?

MİllÎ Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ücretli öğretmenlik başvurularının 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Millî eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Daha önce İl Millî Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi. AA

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