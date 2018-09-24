Ücretli öğretmenlik tartışmaları bitmiyor

Eğitim sendikaları Çaldıran ilçesinde görev yapacak olan ücretli öğretmenlerin listesini paylaşarak öğretmenlik mezunu olmayanların ücretli öğretmen olarak görevlendirmesini eleştirdi ve sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sendikalar yaptıkları açıklamada öğretmen açığından bahsederek bu açığın ücretli öğretmenler ile değil kadrolu öğretmenlerce giderilmesi gerektiğini ifade etti. İşte açıklamalar: “İşletme mezunundan fen ve teknoloji öğretmeni, veterinerden sınıf öğretmeni, maliye mezunundan beden eğitimi öğretmeni, iktisat mezunundan okul öncesi öğretmeni, sağlık yönetimi mezunundan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni OLMAZ... 117 bin öğretmen açığı, atama bekleyen 400 binin üzerinde öğretmen varken ücretli öğretmenlik uygulaması devam etmemelidir... Öğretmen ihtiyacı yeni atamalar yapılarak KADROLU öğretmenler ile karşılanmalıdır...”

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