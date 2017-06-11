Üniversite adaylarının ''matematik sınavı'' sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) matematik oturumu (LYS-1) sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 839 bin 124 aday başvurdu. Sınav tek oturumda uygulandı ve 135 dakika sürdü. Adaylar, LYS-1'de matematik testinde 80 soru cevapladı. Adaylara matematik testinde 3 soru, kısa cevaplı şekilde soruldu. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce, adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı. LYS-2 fen bilimleri ve LYS-5 yabancı dil sınavı 17 Haziran Cumartesi günü, LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı da 18 Haziran Pazar günü yapılacak. AA

Okunma Sayısı: 639

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.