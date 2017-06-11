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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Üniversite adaylarının ''matematik sınavı'' sona erdi

11 Haziran 2017, Pazar 11:30
Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) matematik oturumu (LYS-1) sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 839 bin 124 aday başvurdu.

Sınav tek oturumda uygulandı ve 135 dakika sürdü. Adaylar, LYS-1'de matematik testinde 80 soru cevapladı. Adaylara matematik testinde 3 soru, kısa cevaplı şekilde soruldu. 

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce, adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.

LYS-2 fen bilimleri ve LYS-5 yabancı dil sınavı 17 Haziran Cumartesi günü, LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı da 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

AA

Etiketler: lys
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  • HÜSEYİN İLHAN

    11.06.2017 16:55:49

    Sn.ÖSYM 5 yıl önce müfredattan kaldırılmış konulardan soru sormanın maksadı nedir.NEDEN,NİÇİN VE HANGİ GAYEYE HİZMET için bu öğretilmeyen,işlenmeyen,müfredattan kaldırılmış konudan soru sorarsınız.

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