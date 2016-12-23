Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti

​Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına "öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak" hükmü de eklendi.

Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uyulmaması da bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler arasında yer aldı.